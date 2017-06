Retro-Games fürs Smartphone: Was sich User wünschen

Sega bringt beliebte Spieleklassiker gratis aufs Handy zurück, darunter "Sonic". Welches Game aus den 80ern und 90ern würden Sie gerne mobil spielen?

Der Game-Entwickler Sega macht seinen Fans ein besonderes Geschenk: Am Donnerstag launchte der Hersteller das Retroprojekt "Sega Forever" für iOS und Android und gibt Fans und solche, die es noch werden wollen, gratis Spielfutter. Dabei handelt es sich um Gratisvollversionen von Sega-Megadrive-Klassikern wie "Sonic The Hedghog", "Comix Zone", "Altered Beast", "Phantasy Star II" und "Kid Chameleon". Sega will seinen Retrokatalog noch erweitern und bewirbt mit der Aktion so nebenbei für andere Mobile-Games des Herstellers.

sega forever Trailer zur Smartphone-Version von "Sonic".

Kühe melken

Dass Retrogames vermehrt auf das Smartphone portiert werden, ist wenig überraschend. Bekannte Game-Namen brauchen kaum Werbung damit sie sich verkaufen – das erledigt der Nostalgiefaktor – und die Verkäufe der alten, neuen Mobile-Games werfen zusätzlichen Gewinn für die Spieleentwickler ab. Viele Fans fordern ja seit längerem schon, dass zum Beispiel Nintendo sein Repertoire auf iPhone und Co veröffentlichen soll – zumindest ein ganz neues "Super Mario" gab es.

Aber auch andere Game-Publisher forcieren mittlerweile den mobilen Markt und melken die Spielekuh, solange es geht. "Monkey Island", "Final Fantasy", "Double Dragon" und "Street Fighter" haben sich schon in mobilen und aufpolierten Versionen auf den Smartphones eingenistet.

Welches Retro-Game wollen Sie fürs Handy?

Haben Sie einen Lieblingsklassiker, den Sie gerne wieder zocken würden? Oder sind Sie der Meinung, dass man für alte Spiele nicht noch mehr Geld ausgeben soll? Sind Sie Fan von Retro-Spielen am Smartphone? Welche Nostalgiespiele haben Sie auf Ihrem Handy? Welche Handy-Umsetzung ist gut gelungen und welche weniger? Sollten mehr Entwickler wie Sega ihre Spiele aufs Smartphone bringen – vielleicht sogar gratis? (rec, 26.6.2017)