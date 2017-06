Toshiba will Finanzbericht später vorlegen

Bekanntgabe war ursprünglich für Ende Juni geplant

Der angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba will einem Medienbericht zufolge seinen Jahresbericht erst später der Öffentlichkeit präsentieren. Das Unternehmen wolle die Behörde um eine Verlängerung der Frist für die Vorlage der Zahlen bitten, schreibt die Zeitung "Yomiuri" am Freitag. Die Bekanntgabe sei ursprünglich für Ende Juni geplant gewesen.

Noch kein grünes Licht

Die Buchprüfer hätten aber noch kein grünes Licht gegeben. Die Finanzaufsicht dürfte der Bitte des Unternehmens nachkommen und die Frist bis Mitte August verlängern. Bei Toshiba war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Toshiba hatte am Mittwoch ein von der heimischen Regierung angeführtes Konsortium als bevorzugten Bieter für seine florierende Chipsparte ausgewählt. Das japanische Unternehmen will den Verkauf so schnell wie möglich über die Bühne bringen, um sich mit dem Erlös nach der Insolvenz der US-Kraftwerkstochter Westinghouse neu aufzustellen. (Reuters/APA, 23.6.2017)