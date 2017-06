Michaela Berger verlässt Schelling in Richtung Hypo Niederösterreich

Ab September – Langjährige Sprecherin bei ÖVP und Ministern

Wien/St. Pölten – Kurz vor der Nationalratswahl verliert Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) seine Pressesprecherin: Michaela Berger übernimmt per 1. September die Konzernkommunikation der Hypo NOE Gruppe Bank AG, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.

Die 36-Jährige war seit 2013 im Finanzministerium und sprach bereits für den früheren Vizekanzler und Ressortchef Michael Spindelegger. Davor war Berger auch Kommunikationschefin der ÖVP Bundespartei. Mit elf Jahren Erfahrung in Kommunikation und PR in verschiedenen Funktionen wird sie nun die Neuaufstellung des Kommunikationsteams in der Bankengruppe als Leiterin der Stabstelle PR und Kommunikation verantworten.

Der bisherige Konzernsprecher Thomas Klemm verlässt die Hypo NOE Gruppe mit Ende Juli, Maria Gornishka bleibt in der Bankengruppe.

Die Nachfolge bei Finanzminister Schelling wird zeitnahe bekannt gegeben, erklärte Berger gegenüber der APA. (APA, 23.6.2017)