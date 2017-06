Juncker will mehr Antworten von May über künftige Situation von EU-Bürgern

Kommissionspräsident: Bisher nur erster Schritt – Britische Regierungschefin hatte erklärt, ihr Land werde EU-Bürger nicht ausweisen

Brüssel – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist der Vorschlag der britischen Premierministerin Theresa May zu den Bürgerrechten beim Brexit nicht klar genug. Auf eine entsprechende Frage sagte Juncker Freitag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel: "Nein. Das ist ein erster Schritt. Aber der ist nicht ausreichend".

Auch der kroatische Premier Andrej Plenkovic hat sich verhalten über den Vorschlag von May zu den Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien gezeigt. "Wir stehen am Beginn des Prozesses, wir haben ihre Erklärung gehört und wir werden das berücksichtigen", so Plenkovic am Freitag vor dem EU-Gipfel.

Keine Ausweisung von EU-Bürgern

May hatte am Donnerstagabend erklärt, Großbritannien wolle EU-Bürger wegen des Brexits nicht zum Wegzug aus dem Königreich zwingen oder ihre Familien auseinanderreißen. Zudem habe sie den anderen 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend in Brüssel zugesagt, dass alle Betroffene ihren Status klären dürften, die am Tag des Brexits in Großbritannien lebten, sagten britische Regierungsvertreter.

May legte den Angaben zufolge ihren EU-Kollegen insgesamt fünf Leitlinien für den Umgang mit den Rechten von britischen und EU-Bürgern im jeweils anderen Hoheitsgebiet dar. Demnach schlug sie vor, dass EU-Bürger alle Rechte wie ihre britischen Nachbarn erhalten, wenn sie mindestens fünf Jahre im Königreich leben. Ein Datum, ab wann die fünf Jahre gelten, müsse aber noch festgelegt werden. Dieses Datum soll zwischen dem Tag der offiziellen Bekanntgabe des EU-Austritts am 30. März diesen Jahres und dem Brexit-Datum am 29. März 2019 liegen.

Die Rechte würden Bildung, den Zugang zum Gesundheitssystem oder das Rentensystem umfassen. Auch diejenigen, die weniger als fünf Jahre in Großbritannien lebten, hätten die Möglichkeit, diesen neuen Status zu erreichen. May forderte den Regierungsvertretern zufolge die gleichen Rechte für die rund eine Million in der EU lebenden Briten. (red, APA, 23.6.2017)