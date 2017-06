Tirol: Verfassungsschutz ermittelt nach "Ramadan-Feier" des RFJ

Just nach dem Spanferkelgrillen wurde ein Sauschädel vor dem Lokal des örtlichen türkischen Kulturvereins gefunden. Listenzweite der FPÖ für die Landtagswahl spricht von "nettem Nachmittag mit der Jugend"

Innsbruck – In einer Nacht Ende Mai wurde auf dem Grundstück eines türkischen Kulturvereins in Schwaz der Schädel eines gegrillten Spanferkels gefunden. Ausgerechnet am Nachmittag vor dem pikanten Fund hatte der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) ein Spanferkelgrillen in der Tiroler Stadt veranstaltet.

Die Fotos der Grillerei, auf denen auch die Frauenvorsitzende und Listenzweite der Tiroler FPÖ für die kommende Landtagswahl, Evelyn Achhorner, und der Landesparteisekretär Christofer Ranzmaier zu sehen sind, postete der örtliche RFJ-Bezirksobmann Benjamin Kranzl unter dem Titel "Ramadan mit dem RFJ Schwaz" auf Facebook. Mittlerweile wurde dieser Titel auf "Spanferkelessen mit dem RFJ Schwaz" geändert.

Diese Indizienkette blieb auch dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nicht verborgen. Ermittlungen, unter anderem wegen Herabwürdigung religiöser Symbole, wurden aufgenommen.

"Netter Nachmittag mit der Jugend"

Achhorner distanziert sich im Gespräch mit dem STANDARD von den Vorkommnissen nach der Grillerei und der Titulierung als Ramadan-Feier: "Ich habe einen netten Nachmittag mit der Jugend verbracht. Bei Limonade und Säften." Sie habe sich erkundigen wollen, wie es um die Parteijugend bestellt sei. Während ihrer Anwesenheit am Fest von 14 bis 16 Uhr sei ihr nichts Besonderes aufgefallen. "Ich war erstaunt, dass keine radikalen Themen oder Sprüche kamen", sagt Achhorner. Man habe ja gerade in der Jugendorganisation immer wieder Probleme damit.

Zu den laufenden Ermittlungen könne sie nichts sagen. Sollte sich herausstellen, dass Teilnehmer des Festes den Sauschädel vor dem türkischen Kulturverein abgelegt hätten, werde das Konsequenzen haben. Doch das sei Sache des Landesparteiobmanns. An der vom RFJ auf Facebook gewählten Bezeichnung der Feier als "Ramadan-Fest" stört sie sich wenig. Man solle das nicht überbewerten. Sie erinnere sich an einen "unauffälligen, netten Nachmittag" mit der Jugend. (Steffen Arora, 23.6.2017)