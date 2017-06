Kamerun remisiert gegen Australien

Beide Teams nur noch mit geringen Chancen auf das Halbfinale

St. Petersburg – Kamerun und Australien warten beim Fußball-Confederations-Cup in Russland nach dem zweiten Spiel weiter auf einen Sieg. Der Afrika-Meister und das Team aus Down Under trennten sich am Donnerstag in St. Petersburg mit 1:1 (1:0) und halten damit bei je einem Zähler. Zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag braucht Kamerun einen Sieg gegen Deutschland, Australien muss gegen Chile voll punkten.

Kamerun ging im Krestowski Stadion vor 35.021 Zuschauern kurz vor der Pause durch einen Heber von Andre-Frank Zambo Anguissa (45. +1) in Führung. Australien-Kapitän Mark Milligan glich in der 60. Minute per Foulelfmeter aus. Davor wurde nach dem Foul von Ernest Mabouka an Alex Gersbach kurz der Video-Referee befragt, der die Entscheidung von Schiedsrichter Milorad Mazic bestätigte.

In einer chancenarmen ersten Spielhälfte ging der Afrika-Meister sehenswert in Führung. Zambo Anguissa traf per Lupfer über den zu weit vorgerückten "Socceroos"-Goalie Maty Ryan genau ins lange Eck. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Tomi Juric (47.) die große Ausgleichsmöglichkeit, er schoss den Ball aus zwölf Metern aber weit vorbei. Auf der Gegenseite fand Besiktas-Stürmer Vincent Aboubakar (57., 65.) zwei gute Möglichkeiten auf das 2:0 vor, er vergab jeweils aus aussichtsreicher Position. Das rächte sich nur kurze Zeit später, als Milligan nach einem Elfmeter für den Endstand sorgte.

Damit liegen Australien und Kamerun mit je einem Punkt hinter den bereits siegreichen Deutschland und Chile, die erst nach der Begegnung in Kasan aufeinandertrafen. Um den Einzug in das Halbfinale zu erreichen, brauchen die beiden Außenseiter am letzten Spieltag einen vollen Erfolg. (APA, 22.6.2017)

Ergebnis Fußball-Confederations-Cup

Gruppe B:

Kamerun – Australien 1:1 (1:0). St. Petersburg.

Tore: Zambo (45.+1) bzw. Milligan (60./Elfmeter)

Folgt: Deutschland – Chile (20.00)