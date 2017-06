Dieselskandal: Interpol fahndet nach VW-Managern

Wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltvorschriften

Frankfurt – Im Dieselskandal bei Volkswagen hat die US-Justiz nach einem Medienbericht fünf frühere Manager und Entwickler von Volkswagen weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Darunter seien auch zwei Vertraute des früheren VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn, berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Donnerstag.

Ziel der US-Behörden sei es, die Angeklagten hinter Gitter zu bringen wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltvorschriften. Deutschland werde die Beschuldigten aber sicher nicht an die USA ausliefern. Der Konzern wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Anfang des Jahres hatte die US-Bundespolizei FBI bereits einen VW-Manager während eines Zwischenstopps in den USA am Flughafen in Miami festgenommen. Ihm drohen nach Angaben des US-Justizministeriums bis zu 169 Jahre Haft. (Reuters, 22.6.2017)