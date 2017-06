US-Republikaner: Neuer Anlauf für Ende von Obamacare

Reichensteuer wird gestrichen – Abstimmung nächste Woche geplant – Kritik an geheimen Verhandlungen

Washington – Die US-Republikaner wagen einen neuen Versuch zur Abwicklung der Gesundheitsreform Obamacare. Nach wochenlangen Arbeiten im Geheimen legte der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Donnerstag einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.

Er sieht vor, eine Reichensteuer zur Finanzierung der Reform rückwirkend zum Jahresanfang zu streichen. Zudem sind Einschränkungen am Gesundheitsprogramm für Arme (Medicaid) und Änderungen bei staatlichen Zuschüssen geplant, mit denen Bürger eine Krankenversicherung abschließen können.

Abstimmung bereits nächste Woche

Zu einer Abstimmung soll es nach Vorstellung der Republikaner bereits nächste Woche kommen, vor der Sommerpause, die am 4. Juli beginnt. Vor allem Demokraten hatten in den vergangenen Wochen heftige Kritik daran geäußert, dass der Entwurf hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet wurde und keine einzige Anhörung des verantwortlichen Senatorenkomitees dazu stattfand.

Erst im Frühling war Trump an innerparteilichen Querelen gescheitert, als er einen "Trumpcare"-Entwurf, den das Repräsentantenhaus ausgearbeitet hatte, erst lobte, später als "bösartig" verdammte und schließlich vor der Abstimmung – trotz republikanischer Mehrheiten in beiden Parlamentskammern – zurückziehen ließ. Eine solche Schlappe, so meinen Beobachter, will der Präsident kein zweites Mal zulassen. Allerdings plädierte er am Mittwoch noch für einen Entwurf "mit mehr Herz".

Nur knappe Mehrheit im Senat

Ob die Republikaner im Senat aber eine Mehrheit zustande bekommen, ist unsicher. Die Stimmen von 50 Senatoren brauchen sie dafür, 52 Republikaner sitzen im Senat, im Zweifelsfall würde die Stimme von Vizepräsident Mike Pence den Ausschlag geben.

Senatsmehrheitsführer McConnell, muss in den kommenden Wochen jedenfalls Abweichler vom konservativen als auch vom moderaten Flügel seiner Partei besänftigen. Rand Paul etwa, Senator aus Kentucky, ging der Entwurf nicht weit genug: "Sieht so aus, als würden wir Obamacare behalten – und nicht aufheben", sagte er dem US-Sender NBC. (Reuters, red, 22.6.2017)