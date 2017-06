Raiders-Quarterback Carr bestbezahlter NFL-Spieler

Neuer Fünfjahresvertrag im Wert von 125 Millionen Dollar

Oakland (Kalifornien) – Die National Football League (NFL) hat mit Oakland Raiders-Quarterback Derek Carr einen neuen Topverdiener. Der 26-Jährige soll laut Medienberichten einen Fünfjahresvertrag im Gesamtwert von 125 Millionen Dollar (112 Mio. Euro) unterschrieben haben. "Jetzt ist es geschafft", freute sich Carr am Donnerstag auf Twitter nach seiner Vertragsverlängerung.

Damit wird Carr 25 Millionen Dollar (22,4 Mio. Euro) pro Jahr verdienen, knapp mehr als seine Quarterback-Kollegen Andrew Luck (Indianapolis Colts/24,6 Mio.), Carson Palmer (Arizona Cardinals/24,35 Mio.), Drew Brees (New Orleans Saints/2425 Mio.) und Kirk Cousins (Washington Redskins/23,9 Mio.). Der Raiders-Quarterback führte seine Mannschaft in der vergangenen Saison in die Play-offs, diese hatte er aber wegen eines am 16. Spieltag erlittenen Wadenbeinbruchs verpasst. (APA/Reuters, 22.6.2017)