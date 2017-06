AR-Brille Hololens macht Spieler real zu "Super Mario"

Entwickler Abhishek Singh zeigt Jump'n'Run im Central Park

Augmented-Reality-Systeme lassen die reale Welt mit virtuellen Informationen verschmelzen. Der Entwickler Abhishek Singh hat eine Anwendung für Microsofts AR-Brille Hololens kreiert, die den Träger zu "Super Mario" macht und die Umgebung zu einem Jump'n'Run-Level.

In einem Demovideo zeigt Singh, wie eine Allee des Central Parks auf Knopfdruck zum ersten Level von "Super Mario Bros" wird – samt Blöcken, Rohren und Goombas. Mit den virtuellen Modellen lässt es sich in einem gewissen Rahmen interagieren. So kann man auf Widersacher springen und Pilze zur "Vergrößerung" schlucken. Nur an der realen Sprungkraft gilt es wohl noch etwas zu arbeiten. (red, 22.6.2017)