Historischer Kalender – 26. Juni

1472 – Herzog Ludwig der Reiche von Ober- und Niederbayern gründet in Ingolstadt eine Universität nach Pariser Vorbild. Sie wird am 17.5. des Jahres 1800 nach Landshut und am 3.10. 1826 als Ludwig-Maximilians-Universität nach München verlegt.

1912 – Uraufführung der 9. Symphonie von Gustav Mahler in Wien. Anlässlich der Wiener Musikfestwoche wird die Symphonie postum durch die Wiener Philharmoniker unter dem Dirigenten Bruno Walter aufgeführt.

1917 – In St. Nazaire in Frankreich gehen die ersten Soldaten des US-amerikanischen Expeditionskorps an Land.

1922 – Der deutsche Reichspräsident Friedrich Ebert erlässt eine Verordnung zum Schutz der Republik gegen republikfeindliche Kundgebungen.

1967 – Papst Paul VI. kreiert 27 neue Kardinäle. Unter ihnen befindet sich der Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla, der 1978 als Johannes Paul II. Papst wird.

1977 – Elvis Presley tritt in der Market Square Arena in Indianapolis letztmals öffentlich auf.

1987 – Das Politbüro der KPdSU wird um drei Mitglieder ergänzt, die als Gefolgsleute von Parteichef Michail Gorbatschow gelten. Das ZK der KPdSU fasst einen Beschluss über die "Hauptbestimmungen der grundlegenden Umgestaltung der Wirtschaft".

1987 – Die UNO-Konvention gegen die Folter tritt nach der Ratifizierung durch Dänemark in Kraft.

1992 – Dänemark wird nach einem 2:0-Finalsieg über Deutschland Fußball-Europameister.

1997 – Zum Abschluss der Brüsseler Anti-Minen-Konferenz sprechen sich 97 von 115 Teilnehmerstaaten für ein völliges Verbot von Landminen aus.

1997 – Das erste Buch der Harry-Potter-Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen", erscheint in Großbritannien mit einer Startauflage von 500 Exemplaren.

2002 – Russland wird Vollmitglied im Kreis der führenden Industriemächte: Aus der G-7 wird die G-8.

2007 – Über den Saliera-Dieb Robert Mang wird im zweiten Rechtsgang eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt, nachdem der Oberste Gerichtshof das Ersturteil (vier Jahre Haft) im März wegen "Rechtsfehlers" aufgehoben hatte. Der 51-jährige Alarmanlagen-Experte, der das wertvolle Salzfass von Benvenuto Cellini im Jänner 2006 aus dem Kunsthistorischen Museum gestohlen hatte, akzeptiert das Urteil als angemessen.

2007 – Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) verkündet die Einigung mit dem Eurofighter-Hersteller EADS über eine Kostensenkung. Statt 18 kommen nur 15 Jets und die aus einer älteren Serie.

2007 – Papst Benedikt XVI. ändert die Bestimmungen für die Wahl eines neuen Papstes. Künftig muss ein Kandidat im Konklave mindestens eine Zweidrittelmehrheit erreichen, um gewählt zu sein. Nach der bisherigen Regelung war eine solche Mehrheit nur bis zum 33. Wahlgang nötig.

Geburtstage:

Oskar Lüthi, schweiz. Maler (1882-1945)

Pearl S. Buck, US-Schriftstellerin (1892-1973)

Robert Coleman Richardson, amer. Physiker; 1996 Nobelpreis für Physik (1937-2013)

Sigrid Löffler, öst. Publizistin, Autorin und Literaturkritikerin (1942- )

Birgit Sarata, öst. Sängerin; Sopran (1942- )

Peter Sloterdijk, dt. Philosoph und Autor (1947- )

Hansi Kraus, dt. Schauspieler (1952- )

Todestage:

Albert I., monegass. Fürst (1848-1922)

Alfred Döblin, dt. Schriftsteller (1878-1957)

Henk Badings, niederl. Komponist (1907-1987)

Alexander Mitscherlich, dt. Psychoanalyt. (1908-1982)

Luigi Meneghello, ital. Schriftsteller (1922-2007)

Josef "Joschi" Weidinger, öst. Boxer (1923-2002)

Josef ("Jupp") Derwall, dt. Fußballtrainer(1927-2007)

(APA, 26.6.2017)