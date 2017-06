Foxconn plant US-Werk für 10 Milliarden Dollar

Entscheidung über genauen Standort soll im Juli fallen

Der taiwanesische Elektronikhersteller Foxconn will für mehr als 10 Mrd. Dollar (9 Mrd. Euro) ein Werk zur Herstellung von Displays in den USA bauen. Die Entscheidung über den genauen Ort werde im Juli fallen, sagte Unternehmenschef Terry Gou am Donnerstag auf der Jahreshauptversammlung von Hon Hai Precision Industry, wie das Unternehmen offiziell heißt.

Lieferkette in die USA verlagern

Es gehe nicht nur um ein Werk, sondern darum, die ganze Lieferkette in die USA zu verlagern. In seinen chinesischen Fabriken beschäftigt Foxconn rund eine Million Menschen. Die Taiwaner sind ein Hauptzulieferer für den iPhone-Hersteller Apple. In den USA ist Foxconn bereits im Bundesstaat Pennsylvania aktiv. (Reuters/APA, 22.6.2017)