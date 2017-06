Was Nordkorea (schlecht) retuschiert: Raketen und Kim Jong-uns Ohren

Photoshop ist ein elementarer Bestandteil der nordkoreanischen Propaganda

Nordkorea kontrolliert genau, welche Fotos das Land verlassen. Dafür verantwortlich ist die Korean Central News Agency (KCNA), die etwa Bilder von Diktator Kim Jong-un internationalen Nachrichtenagenturen bereitstellt – und diese Fotos regelmäßig digital verbessert. Das ist soweit noch nicht ungewöhnlich.

Grotesk ist allerdings, wie miserabel und massiv Nordkorea laut Bildforensikern dabei vorgeht. Eine besondere Obsession haben die Retuscheure offenbar mit den Ohren ihres Anführers. Wie Motherboard zeigt, wurden in mehreren Fotos eindeutig Kim Jong-uns Ohren verändert.

foto: kcna/via motherboard Der Hintergrund hinter den Ohren zeigt eine starke Verpixelung, wie Motherboard analysiert

Erkennbar ist das etwa am verpixelten Hintergrund. Aber auch anhand anderer Indizien lassen sich Veränderungen feststellen. Mit der Software "Tungstène" können beispielsweise digitale Retuschen identifiziert werden, da Filter das sogenannte Chrominanzrauschen erkennbar machen.

Digitalte Forensik

Das lässt sich auch durch natürliche Eigenschaften des Fotos, beispielsweise schimmernde oder spiegelnde Oberflächen, erklären. Fehlen diese aber, liegt ein klarer Hinweis für Bildveränderungen vor – und das ist wiederum oft bei Kim Jong Uns Ohren der Fall.

foto: kcna/via buzzfeed Die Backwaren in den blau und rot eingekreisten sind exakt gleich angeordnet, so Buzzfeed

Aber der Kopf des Anführers ist nicht das einzige Gebiet, indem Nordkoreaner so massiv wie schlecht manipulieren. Auf zahlreichen Fotos fehlen etwa Schatten. Bilder aus einer Fabrik für Backwaren zeigen gefüllte Regale, deren Inhalte sich auf den Millimeter gleichen. "Entweder die Mitarbeiter haben diese Backwaren minuziös angeordnet – oder die Nordkoreaner verwischen ihre Photoshop-Spuren nur schlecht", schreibt Buzzfeed.

foto: kcna/via buzzfeed Dieselbe Anordnung an Schwimmern, zeigt Buzzfeed

Dasselbe gilt beispielsweise für Bilder vom Badestrand, wo vier Mal Badegäste in der exakt selben Anordnung schwimmen.

Rakete ohne Rauch

Extrem genau studiert werden naturgemäß Fotos militärischer Operationen. Da verwundert es umso mehr, wie schlampig Nordkorea retuschiert.

foto: kcna/via gawker Bizarre Schatten zeigt Gawker in diesem nordkoreanischen Propagandabild

Berühmt ist etwa das Foto eines Raketenstarts, das bizarre Schatten aufweist – und dem andere Aufnahmen, beispielsweise in Punkto Rauchentwicklung – klar widersprechen.

foto: kcna/via the atlantic Laut The Atlantic handelt es sich vier Mal um dasselbe Luftkissenboot

Legendär ist in diesem Zusammenhang das Bild einer Truppenübung, bei der angeblich mehrere Luftkissenboote an Nordkoreas Küste landeten. Sieht man genau hin, erkennt man, dass vier verschiedene Hovercrafts digitale Klone sind. Bei einem "fünften" Boot ist die Umgebung stark verpixelt, wie The Atlantic zeigt. (fsc, 23.6.2017)