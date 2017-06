Thiem bleibt trotz frühem Halle-Out Weltranglisten-Achter

Verfolger Nishikori gab in seinem Halle-Achtelfinale verletzt auf – Halep per Wildcard achte Top-Ten-Spielerin nächste Woche in Eastbourne

Au in der Hallertau/Eastbourne – Der Österreicher Dominic Thiem bleibt trotz seiner am Mittwoch in Halle erlittenen Achtelfinalniederlage die Nummer acht der Tennis-Weltrangliste. Nach dem Ausscheiden gegen den Niederländer Robin Haase drohte dem 23-Jährigen der Rückfall hinter Kei Nishikori, der Japaner musste aber in seinem Achtelfinale am Donnerstag gegen den Russen Karen Chatschanow wegen einer Rückenblessur bei 2:3 aufgeben.

Bei den Damen erhielt French-Open-Finalistin Simona Halep für das nächstwöchige Rasen-Turnier in Eastbourne eine Wildcard, nachdem sie für das derzeit in Birmingham laufende Turnier wegen einer Knöchelverletzung abgesagt hatte. Damit werden in Eastbourne gleich acht Top-Ten-Spielerinnen genannt, u.a. auch die Deutsche Angelique Kerber, die Tschechin Karolina Pliskova, die slowakische Titelverteidigerin Dominika Cibulkova und die britische Lokalmatadorin Johanna Konta. (APA, 22.6.2017)