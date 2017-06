Capitals verlängern mit Philippe Lakos

36-jähriger Verteidiger: "Ich fühle mich fit, das Feuer brennt noch immer in mir"

Wien – Philippe Lakos bleibt Eishockey-Meister Vienna Capitals auch in der kommenden Saison erhalten. Der 36-Jährige wird damit in seine bereits 15. Saison für die Wiener gehen. Der Verteidiger ist der einzige Spieler im Kader des Meisters, der bei beiden Ligatiteln (2005, 2017) auf dem Eis stand. Mit 681 EBEL-Einsätzen für die Capitals ist er zudem schon jetzt Rekordspieler der Wiener.

"Der zweite Meistertitel mit meinen Caps wäre für viele natürlich ein idealer Zeitpunkt gewesen, die Schlittschuhe in die Ecke zu stellen. Doch ich fühle mich fit, das Feuer brennt noch immer in mir. Ich gehe mit denselben Erwartungen in die Saison wie jedes Jahr: Einfach alles für die Mannschaft zu geben", sagte Lakos. Die Vienna Capitals gehen damit mit 19 Spielern in die kommende Saison, 18 davon stammen aus dem Meisterkader der abgelaufenen Spielzeit. (APA; 22.6.2017)