Ende der letzten Staffel: Bye-bye "Girls"!

tvpromosdb

Von Müttern und Mädchen – Töchter sollen "Girls" schauen

Richtig, als "Girls" aufkam, war ich selbst längst keines mehr, sondern hatte eines, das sich mit elf, zwölf Jahren am Beginn der Transformationsphase vom Kind zur Frau befand. Ein Mädchen halt, mein Mädchen, ja, und sicher bald auch ein "girl". Ich war verwirrt. Waren die vier Sex and the City-Frauen in ihrer schnöden Oberflächlichkeit noch darauf ausgerichtet, dass ich mich mit ihnen voll und ganz identifizieren soll – und das, obwohl ich mir niemals ihren Lifestyle, die tollen Apartments und die teuren Designerklamotten hätte leisten können und wollen. Aber darum ging es gar nicht, es ging um den Sex aus weiblicher Perspektive, der da zum Thema gemacht wurde. Das war neu. Zur Girls-Premiere titelte der Spiegel dann "Schlechter Sex in der City" und traf damit den Nagel voll auf den Kopf. Das war auch neu- und noch viel besser. Aber ich war nicht nur verwirrt, sondern hin- und hergerissen: Erinnerten mich die Brüche von Hannah & Co und all das, was einen im Leben vielleicht zurückhaut, aber dann irgendwie auch weiterbringt, an meinen eigenen Weg, oder zeigten sie mir den auf, der meinem "girl" noch bevorstand? Beides, würde ich sagen. So saß ich nicht mehr vor der Glotze, sondern streamte, wenn Partner und Kind schliefen.

Jahre später, knapp bevor Hannah schwanger wurde und aus den "girls" komplizierte Endzwanziger-Existenzen geworden waren und aus meinem Mädchen ein ausgewachsener Teenager, lagen wir gemeinsam mit Laptop auf dem Sofa – zum "Girls"-Schauen. Zurück zum Anfang, Staffel eins, erste Episode: Es war großartig – und es war peinlich. Kurz nach einer ersten, natürlich irgendwie unwürdigen Sexszene, musste das Kind los mit diesem "Was du da schaust"-Blick. Vielleicht zu früh? Fix ist: Sex and the Citydarf getrost in den Archiven der TV-Geschichte verschwinden, Mädchen sollen bitte "Girls" schauen. Vielleicht nicht mit der eigenen Mutter.

(Mia Eidlhuber, 24.6.2017)