Österreichischer Kleinsatellit Pegasus startet ins All

Start vom indischen Weltraumbahnhof Satish Dhawan für Freitagfrüh geplant

Wiener Neustadt/Neu-Delhi – Wenn alles nach Plan läuft, startet am Freitag um 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein österreichischer Nano-Satellit vom indischen Weltraumbahnhof Satish Dhawan aus ins All. Die unter der Leitung eines Projektteams von der Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt entwickelte, zehn mal zehn mal 20 Zentimeter kleine und zwei Kilo schwere Sonde Pegasus soll von ihrer Umlaufbahn aus die oberen Schichten der Erdatmosphäre erforschen.

Die Vorbereitungen am Satish Dhawan Space Centre im Süden Indiens laufen bereits, wie die FH Wiener Neustadt am Donnerstag mitteilte. Nach jahrelanger intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit könne das Team "den hoffentlich reibungslosen Launch kaum noch erwarten", sagte FH-Projektleiter Carsten Scharlemann.

Satellitenflotte

Die Sonde ist Teil eines 36 Mini-Satelliten umfassenden Netzwerks, das von Hochschulen und Forschungsinstituten gemeinsam mit Studenten gebaut wurde. Bereits im April wurde ein Teil der Kleinsatellitenflotte in den Orbit gebracht. Die restlichen Satelliten, darunter auch Pegasus, sollen nun mit der indischen Trägerrakete PSLV auf eine Höhe zwischen 480 und 520 Kilometer gebracht werden und die Erde in einer polaren Umlaufbahn umrunden.

"Wir freuen uns auf die ersten Klimadaten", so Scharlemann, denn über die Thermosphäre, die sich von etwa 80 bis 600 Kilometer Höhe erstreckt, sei noch relativ wenig bekannt. Interessant ist dieser Teil der Atmosphäre, weil er das globale Wetter beeinflusst. Von ihrem Projekt erwarten sich die Wissenschafter ein besseres Verständnis der Vorgänge und dadurch längerfristige Wettervorhersagen aber auch Erkenntnisse über die Erderwärmung. Zusätzlich zur Standardausstattung hat Pegasus einen an der FH Wiener Neustadt entwickelten, gepulsten Plasmaantrieb an Bord, der nun erstmals im Weltraum getestet werden soll.

Weitere Projekte

Am Bau des Austro-Satelliten waren neben der FH Wiener Neustadt und deren Forschungsunternehmen FOTEC u. a. auch das aus Studenten aller Fachrichtungen zusammengesetzte Space Team der Technischen Universität Wien beteiligt. Die Space Tech Group, eine Vereinigung von Raumfahrt- und Funkbegeisterten, hat die Bodenstation gebaut und verantwortet den Datentransfer. Eine dieser Bodenstationen wurde an der FH Wiener Neustadt eingerichtet. Nach dem Start bittet das Pegasus-Forschungsteam trotzdem auch Amateurfunker, bei der Detektion der ersten Satellitensignale mitzuhelfen.

Pegasus ist nicht der erste österreichische Satellit: 2013 wurden mit Tugsat-1 und UniBrite zwei Sonden gestartet, die Sterne erforschen. Mitte Juni wurden die TU Graz und die Wiener Weltraumfirma RUAG Space von der Europäischen Weltraumorganisation Esa mit dem Bau eines weiteren Satelliten beauftragt: PRETTY soll ab 2020 Eismassen und Meereswellen für die Klimaforschung vermessen. (APA, red, 22.6.2017)