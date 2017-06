Studie zu NS-Plänen für das Areal der Universität Linz vorgestellt

Mehrere Projekte der Nazis wurden auf Gründen des heutigen Campus umgesetzt

Linz – Die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) hat ihren 50. Geburtstag im Vorjahr zum Anlass genommen, sich mit einem Aspekt ihrer Geschichte in der NS-Zeit zu befassen. Der Historiker Hermann Rafetseder vom Österreichischen Versöhnungsfond hat eine Studie zu den Plänen der Nationalsozialisten für das Areal der Uni erarbeitet. Fazit: Mehrere Projekte der Nazis tangierten den heutigen Campus direkt oder indirekt.

Gründe, die zum Schloss Auhof gehören, in dem heute auch das Uni-Rektorat untergebracht ist, wurden 1938 an die Wehrmacht verkauft, die dort eine Infanteriekaserne plante. Für deren Bau wurde am Gelände des heutigen Science Park das "Gemeinschaftslager der Deutschen Arbeitsfront Auhof" eingerichtet, in dem auch Kriegsgefangene interniert wurden.

Lager auf Campusgelände

Peripher berührten zwei weitere Lager aus der NS-Zeit das Gelände des heutigen Campus: 1940/41 entstand das "Umsiedlerlager Auhof der Volksdeutschen Mittelstelle", direkt an den heutigen südlichen Parkplatz angrenzend, wo neben "Volksdeutschen" auch Zwangsarbeiter festgehalten wurden. 1941/42 entstand südwestlich des späteren JKU-Bereichs das "Städtische Arbeiterlager Dornach", in dem überwiegend Zwangsarbeiter interniert waren.



Weitere Projekte der NS-Führung wurden nicht mehr realisiert, etwa eine riesige Artilleriekaserne, die an der Südwestecke des heutigen JKU-Geländes hätte entstehen sollen. Auch ein Heeresstandortlazarett westlich von Schloss Auhof oder ein von Adolf Hitler ersonnenes "städtisches Krankenhaus Nord" blieben Fiktion.

"Gerade eine Bildungseinrichtung hat bei der Aufarbeitung eine besondere Verantwortung", sagte Rektor Meinhard Lukas in einer Pressekonferenz anlässlich der Studienpräsentation am Donnerstag. "Nur wer Vergangenes, in all seinen unterschiedlichen Ausformungen, nicht außer Acht lässt, kann einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung leisten." (APA, 22.6.2017)