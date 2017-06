Darabos-Vergleich zu Eurofighter: Pilz zeigt Schüssel und Gusenbauer an

Wegen Untreue beziehungsweise Beitragstäterschaft – Ex-Beamter lobt ursprünglichen Eurofighter-Kaufvertrag

Wien – Der Grüne Peter Pilz, derzeit gesundheitlich etwas angeschlagen, aber in der Causa Eurofighter nach wie vor kämpferisch, bringt nun Anzeige gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (beide SPÖ) ein. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bringt er noch heute, Donnerstag, bei der Staatsanwaltschaft Wien ein, erklärte er im STANDARD-Gespräch. Sein Vorwurf: Verdacht auf Untreue beziehungsweise Beitragstäterschaft. Mit seinem Vorgehen will Pilz eine mögliche Verjährung der Causa verhindern, denn die Frist dafür beträgt zehn Jahre.

Konkret will Pilz will in seiner Anzeige auf die Protokolle des U-Ausschusses verweisen, speziell darauf, dass es vor dem in Paris ausverhandelten Vergleich von Darabos mit dem Eurofighter-Hersteller EADS im Juni 2007 bereits ein erstes handschriftliches Papier gab. Dieses wurde anscheinend im Mai 2007 im SPÖ-Gartenhotel Altmannsdorf abgefasst – stellt nach Ansicht des Grünen schon einen rechtsgültigen Vertrag dar, der wesentlich bessere Bedingungen beinhaltete als der später abgeschlossene Vergleich.

Im U-Ausschuss haben allerdings beide Seiten die Rechtsgültigkeit des Papiers von Altmannsdorf in Abrede gestellt. Im Detail habe die Republik mit dem späteren Vergleich auf Millionen verzichtet, konkret etwa auf zehn, die eigentlich für die Vertragsvergebührung bei der Finanz fällig geworden wären, meint Pilz – und ein Gegenwert dafür sei nicht erkennbar. Gusenbauer sehe er hier als Beitragstäter.

Viele Fragen, kurze Antworten

Im Aufklärungsgremium selbst fing sich der erste Zeuge am Donnerstag rasch eine Rüge ein. "Ich möchte Sie ausdrücklich bitten, sachlich zu antworten", ermahnte ihn der Vorsitzende Karlheinz Kopf (ÖVP): "Es besteht überhaupt kein Grund für diese Aufregung, die Sie hier an den Tag legen."

Angesprochen war der pensionierte Beamte Edwin Wall, der die ersten Fragen eher patzig oder mit Gegenfragen beantwortete. Der ehemalige kaufmännische Leiter im Verteidigungsministerium hatte Anfang des Jahrtausends den Kaufvertrag für die Eurofighter mit ausverhandelt. Nun sollte er im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung diverser Verdachtsmomente beitragen.

"Ich habe den Eurofighter-Kaufvertrag unterschrieben", dieser sei "State of the art" gewesen und auch unter anderem von der Finanzprokuratur für in Ordnung befunden worden. Es sei kein Abänderungsantrag an ihn gestellt worden: "Somit war es ein guter Vertrag", stellte Wall fest.

Novum in 40 Jahren

Über jenen Vergleich, den der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos 2006 mit dem Eurofighterhersteller geschlossen hat, um die Zahl der gelieferten Jets und die Kosten zu reduzieren, sagte die Auskunftsperson dies nicht. "In den Vergleich war ich in keinster Weise eingebunden", betonte Wall, und diese Nicht-Einbindung habe ihn selbst verwundert: "Das ist auch für mich ein Rätsel." Es sei dies auch der einzige Fall in 40 Jahren gewesen, wo er bei Beschaffungsvorgängen nicht gefragt war.

Seine Arbeit habe erst nach Unterzeichnung des Vergleichs begonnen, indem er mit Erwin Jeloschek, ehemals Leiter der Task Force Luftraumüberwachung, an der Verschriftlichung der Detailvereinbarung mitgearbeitet hat. Mit Darabos habe es keinen Kontakt gegeben, so Wall. Informationen habe Jeloschek im Auftrag des Kabinettschefs eingeholt. "Ich habe den Vergleich nie gesehen", erst nach einem Jahr habe er Einblick in eine Verschlusskopie bekommen. Es habe das "Need to know"-Prinzip geherrscht, man habe also immer nur das gesehen, was für den jeweiligen Verfahrensschritt nötig war.

Abgegangener Präsident

Die Nichteinbindung von Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn in die Vergleichsverhandlungen bemerkte Wall durchaus: "Der Präsident ist mir abgegangen." Ob das Finanzministerium in die Vergleichsverhandlungen einzubinden gewesen wäre, wollte er nicht beurteilen: "Von mir wurde das Finanzministerium immer eingebunden, wenn es erforderlich war." Die Beauftragung des Zivilrechtlers und Gutachters Helmut Koziol wollte er ebenfalls nicht bewerten. Den handschriftlichen Vorvertrag zum Vergleich, der im Gartenhotel Altmannsdorf verfasst wurde, kannte Wall nicht, wie er sagte.

Was die sogenannte Ersetzungsbefugnis betrifft, – damit wurde festgehalten, dass Flugzeuge der Tranche 1 geliefert werden können, wenn die modernere Tranche 2 noch nicht verfügbar ist – war Wall eigenen Angaben zufolge auch nicht eingebunden: "Ich habe Tranche 2 unterschrieben, mehr kann ich dazu nicht sagen."

Gefragt wurde Wall vom Verfahrensrichter auch, ob er eine Wahrnehmung dazu hat, ob sich Erich Wolf, der an der Typenentscheidung für die Jets mitwirkte, dabei unlauterer Methoden bediente. Dies verneinte Wall. Auch für sich selbst betonte Wall auf eine entsprechende Frage: "Nein, ich habe nie ein unmoralisches Angebot erhalten von EADS." Fragen zu den im Zuge des Kaufs vereinbarten umstrittenen Gegengeschäften wehrte Wall mit Verweis auf das Wirtschaftsministerium ab: "Ich bin für gar nichts verantwortlich bei den Gegengeschäften." (nw, jo, APA, 22.6.2017)