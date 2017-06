Chinas U20 spielt künftig in deutscher Regionalliga

Als Vorbereitung auf Olympia 2020 – Jeder Club werde laut deutschen Medienberichten 15.000 Euro als Prämie erhalten

Berlin – Die chinesische U20-Auswahl soll in der kommenden Saison laut Berichten des "Kicker" und der "Bild"-Zeitung in der deutschen Fußball-Regionalliga außer Konkurrenz antreten. Mit der bisher einmaligen Aktion möchte sich die Mannschaft auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vorbereiten. Die Vereine der Regionalliga Südwest haben laut "Kicker" und "Bild" bereits Zustimmung signalisiert.

Jeder Club werde laut den Berichten 15.000 Euro als Prämie erhalten. Da die Liga aus 19 Vereinen besteht, hat jeder von ihnen eigentlich zwei Runden pro Saison frei. An diesen Spieltagen sollen die Vereine nun gegen das chinesische Team im jeweils eigenen Stadion antreten. Das Projekt ist Teil der Kooperation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem chinesischen Verband. (APA, 22.6.2017)