Strasser gewinnt Race Across America mit Rekordvorsprung

manuel hausdorfer//limeart

Annapolis – Die anderen sind noch unterwegs, Christoph Strasser lässt bereits die Korken knallen: Am Donnerstag kurz nach 8 Uhr MEZ erreichte der Steirer nach knapp 5.000 Kilometern als Erster das Ziel des Race Across America in Annapolis.

Strasser schaffte seinen vierten Triumph beim längsten Radrennen der Welt. Er lag im Ziel nach einer Fahrzeit von 8 Tagen, 9 Stunden, 34 Minuten über 700 Kilometer und rund 1,5 Tage vor dem derzeit Zweitplatzierten US-Amerikaner Mark Pattinson. Ein neuer Rekord.