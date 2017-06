Kabelnetzanbieter Altice USA nimmt bei Börsengang 1,9 Mrd. Dollar ein

Aktien zu 30 Dollar je Stück ausgegeben

Der Kabelnetzanbieter Altice USA hat 1,9 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) bei seinem Börsengang eingenommen. Die Aktien seien zu 30 Dollar je Stück ausgegeben worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Preisspanne hatte 27 bis 31 Dollar betragen. Insgesamt habe Altice USA 63,9 Millionen Papiere emittiert.

Das Unternehmen komme damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 22 Mrd. Dollar. Der Börsengang ist der zweitgrößte in den USA in diesem Jahr. Das Debüt an der New Yorker Börse ist für Donnerstag vorgesehen.

Weitere Zukäufe

Altice USA gehört zum niederländischen Telekom- und Kabelnetzkonzern Altice. Mit dem Börsengang wird es für Altice-Gründer Patrick Drahi leichter, weitere Zukäufe in den USA voranzutreiben. Die US-Tochter entstand aus den Unternehmen Cablevision und Suddenlink Communications und ist heute der viertgrößte Kabelnetzanbieter in dem Land. Nach bei der Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen hat die Firma in den USA 4,9 Millionen Kunden.

Der Börsengang wird von den US-Banken JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs begleitet. (APA, 22.6. 2017)