"Game of Thrones": Neuer Trailer mit Feuerschwert und Drachen

Der Winter ist da: Im Juli kehrt das Westeros-Epos mit Staffel sieben zurück auf die Bildschirme

Wie geht es weiter in Westeros? Ein neuer Trailer zum HBO-Serienhit "Game of Thrones" heizt die Spekulationen weiter an und beantwortet wie so oft weniger Fragen, als er aufwirft. Welche Rolle spielt Sansa Stark? Und werden sich die Stark-Kids endlich wieder treffen? Wie groß wird der große Krieg? Werden Jon Snow und Khaleesi Danaerys Targaryen gemeinsam kämpfen?

hbo Trailer zur Staffel 7

Das mehrfach ausgezeichnete Fernsehdrama startet am 16. Juli in den USA in die siebente Staffel. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen. (red, 22.6.2017)