Großbritannien: Kran umgestürzt, zwei Tote

Kranführer bei Unglück in Crewe verletzt – Hausbewohner unverletzt

Crewe – Im britischen Crewe ist ein Kran umgestürzt und hat drei Menschen unter sich begraben. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, teilten die Behörden in der Nacht auf Donnerstag mit.

Ein Mann – vermutlich der Kranführer – sei aus den Trümmern geborgen und in ein Krankenhaus geflogen werden. Seine Verletzungen galten nicht als lebensbedrohlich. Die Bewohner des Hauses, das durch den umstürzenden Kran beschädigt wurde, kamen mit dem Schrecken davon.

Das Unglück in der Stadt in der Nähe von Manchester ereignete sich am Mittwochnachmittag. Die Unglücksursache werde noch untersucht. (APA, 22.6.20117)