Canadi übernimmt griechischen Erstligisten

Bei Rapid gescheiterter Trainer erhält Vertrag über eine Saison bei Mittelständler Atromitos Athen

Wien/Athen – Damir Canadi trainiert ab sofort den griechischen Erstligisten Atromitos Athen. Der 47-Jährige war Anfang April nach nur 17 Spielen bei Rapid beurlaubt worden, nachdem die Hütteldorfer unter seiner Leitung in Abstiegsgefahr geraten waren. Canadi war erst in der Winterpause aus Altach nach Wien gewechselt, die Vorarlberger hatte er zum Winterkönig der Bundesliga gecoacht.

Atromitos schloss die Super League auf Platz auf Platz acht ab, 31 Punkte hinter Serienmeister Olympiacos. Damit waren die Blau-Weißen die vierte Kraft in Griechenlands Hauptstadt hinter Panathinaikos, AEK und Panionios.

Canadi erhält einen Vertrag für eine Spielzeit und soll am Donnerstag vorgestellt werden. Sein Vorgänger als Coach war der ehemalige portugiesische Teamspieler Ricardo Sá Pinto, der die Griechen seit April betreut hatte. Er wechselte zu Standard Lüttich nach Belgien.

In einem Posting auf seiner Facebook-Seite gab Canadi seiner Freude über "ein neues Kapitel in seiner Karriere" Ausdruck. Gemeinsam mit seinem Assistenten Eric Orie habe man in Athen viel vor. An den Niederländer Orie erinnert man sich in Österreich als Spieler (Austria, VSE St. Pölten, Mödling) und Trainer des FC Lustenau.

Traditionsklub im Schatten der Großen

Atromitos, gegründet 1923, hat noch keine Titel vorzuweisen. Zwei dritte Plätze (1927/28, 2012/2013) und das Erreichen zweier Pokal-Endspiele sind die größten Erfolge des Klubs. Seine Heimspiele trägt man im etwa 10.000 Zuschauer fassenden Peristeri-Stadion in einem Athener Vorort aus.

Der Wiederaufstieg in die Super League gelang nach einer Saison Zweitklassigkeit 2009. Seither hält man sich recht souverän im Oberhaus, dreimal schaffte Atromitos Platz vier und damit den Sprung ins internationale Geschäft.

Besitzer und Präsident des Klubs ist der Unternehmer Giorgos Spanos. 2014 berichtete die griechische Tageszeitung To Vima, dass Spanos im Zusammenhang mit einem großangelegten Öl-Schmuggel von der Polizei festgenommen wurde. (bausch, 21.6. 2017)