Irakische Armee: IS sprengt berühmte Nuri-Moschee in Mossul

Das Wahrzeichen der irakischen Metropole soll laut irakischen Sicherheitskräften von den Extremisten gesprengt worden sein

Mossul – Extremisten des Islamischen Staates (IS) haben am Mittwoch die Große an-Nuri-Mosche in Mossul und ihr berühmtes Minarett gesprengt. Das teilte die irakische Armee Mittwochabend mit. Der IS ließ über sein offizielles Sprachorgan "Amaq" verkünden, die Moschee sei durch amerikanische Luftschläge zerstört worden.

During #ICTS advancing towards it's planned goals to defeat #ISIS at the #Ancient City in #Mousel ISIS destroyed #Al_Nouri mosque completely pic.twitter.com/63FFOtKV6a — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) June 21, 2017 Luftaufnahmen der irakischen Sicherheitskräfte sollen die zerstörte Moschee zeigen.

Die Moschee und der 840 Jahre alte schiefe Turm sind ein markantes Wahrzeichen der Stadt und von hoher symbolischer Bedeutung. Die Moschee ist nach Nur ad-Din Zengi, Statthalter von Aleppo und Mossul im 12. Jahrhundert, benannt.

Verkündung des "Kalifats"

Als der IS die Stadt im Juni 2014 eroberte, trat nur einen Monat später dessen Anführer Abu Bakr al-Baghdadi in der Moschee erstmals öffentlich auf, um hier die Gründung des "Kalifats" zu deklarieren. Des Imams der Moschee, Mohammed al-Mansouri, entledigte sich der IS nur kurz nach der Eroberung Mossuls, nachdem dieser sich geweigert hatte, die Extremistengruppe zu unterstützen. (siehe: Bangen um Mossuls schiefes Minarett)

Schon damals gab es Berichte lokaler Einwohnern, laut derer IS-Kämpfer im Juli 2014 große Mengen an Sprengstoff in den Hof der Moschee gebracht haben sollen. Daraufhin sollen jedoch zahlreiche Einwohner der Stadt eine Menschenkette um den Turm gebildet haben, weil sie befürchteten, die radikalen Islamisten würden das 840 Jahre alte Wahrzeichen sprengen.

Die irakischen Sicherheitskräfte haben den IS schon seit geraumer Zeit im Zentrum Mossuls eingekesselt. Nach Medienberichten waren am Mittwoch schwere Gefechte nahe der Nuri-Moschee im Gange.(red, APA, 21.6.2017)