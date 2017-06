Cannes Lions: Demner, Merlicek & Bergmann holt Design-Silber

"Signed by Bees" für Darbo gefiel der Jury – Die Idee: Bienen kreiieren Bio-Etiketten für Honiggläser

Cannes/Wien – Demner, Merlicek & Bergmann kann eine von zwei Shortlistplätzen bei Design in einen Löwen verwandeln. Die Kampagne "Signed by Bees" für Darbo holt den ersten Silber-Löwen für Österreich beim 64. Cannes Lions-Festival.

Mariusz Jan Demner: "Demner, Merlicek & Bergmann vielfach Grund zur Freude: Zum einen ist Darbo ein Kunde, der Ideen und Innovationen immer sehr aufgeschlossen begegnet und uns auch bei Produktentwicklungen voll einbezieht. CD Alistair Thompson hat Grund zur Freude, weil er das Talent Stefanie Golla im Team hat – eine Imkers-Tochter mit großen Ideen. ECD Dushan Drakalski freut sich, weil er bei der Auswahl und Förderung außergewöhnlicher Arbeit die richtige Nase hatte. Mariusz Jan Demner freut sich schon auf das sympathische Wohlwollen der Kollegen."

Die Idee hinter der Kampagne: Um Darbos lokal hergestellten Imkerhonig zu präsentieren, lässt Darbo österreichische Bienen Bio-Etiketten für Honiggläser mit ihrem eigenen Bienenwachs kreieren. Die Agentur entwickelte dafür Porzellangläser, die an Imker in Österreich geliefert wurden. Die Honiggläser wurden in die Bienenstöcke platziert, damit die Bienen die organischen Etiketten herstellen konnten.

foto: demner, merlicek & bergmann

Credits zur Kampagne

Agentur: Demner Merlicek & Bergmann | Executive Creative Director: Dushan Drakalski | Creative Director: Alistair Thompson | Art Directors: Stefanie Golla, Christo Penev | Copywriter: Benjamin Bergmann | Account Director: Helmut Schliefsteiner | Account Manager: Martha Stockbauer | Post Production: Fabian Eder | Producer: Marcello Demner | Retouch Artist: Marco Antonio Do Nascimento