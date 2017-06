Fehlerhafter Thiem scheitert an Haase

Österreicher unterliegt ungesetztem Niederländer im Achtelfinale des Rasenturniers von Halle in zwei Sätzen 3:6,6:7

Halle – Für Dominic Thiem ist im mit fast zwei Millionen Euro dotierten Rasen-Tennis-Turnier in Halle schon im Achtelfinale Endstation gewesen. Der 23-jährige Weltranglistenachte unterlag dem Niederländer Robin Haase am Mittwoch in etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 3:6,6:7(7). Der 30-jährige Ranglisten-42. übernahm damit im Head-to-Head mit dem Lichtenwörther mit 3:2 die Führung.

Für Österreichs Nummer eins geht es nun ab Sonntag beim neuen Rasenevent in Antalya weiter. Das ist zugleich die Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das eine Woche später startet. (APA, 21.6. 2017)

