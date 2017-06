EZB sieht in Trump große Gefahr für Weltwirtschaft

Die Zentralbank warnt die USA vor protektionistischen Maßnahmen

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor negativen Folgen einer Wende in der US-Handelspolitik. Es gebe erhebliche politische Unsicherheit hinsichtlich der Ziele der Regierung von Präsident Donald Trump, erklärt die EZB in einem am Mittwoch veröffentlichten Auszug aus ihrem neuen Wirtschaftsbericht. Das berge "potenziell erhebliche negative Folgen für die Weltwirtschaft".

Seit seiner Amtsübernahme hat sich Trump über Formen der internationalen Zusammenarbeit verächtlich geäußert, darunter auch die Welthandelsorganisation. Das löste Sorgen aus, dass die USA künftig Probleme ohne die Einbindung internationaler Organisationen angehen und auf eine protektionistische Handelspolitik umschwenken.

Positiv bewertet die EZB die Politik der behutsamen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Damit scheine das Risiko einer ungeordneten Verschärfung der weltweiten Finanzbedingungen gesunken zu sein. Auch große Schwellenländer seien nicht mehr so verwundbar. Insgesamt bleibt die EZB aber vorsichtig: Sie gelangt zu der Einschätzung, dass für die globalen Wirtschaftsperspektiven die Gefahren die Chancen weiterhin überwiegen. (Reuters, 21.6.2017)