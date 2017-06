Die Sonne dürfte einst Teil eines Doppelsystems gewesen sein

foto: bill saxton / alma / eso / naoj / nrao / aui / nsf

Die Kombination aus ALMA- und Very Large Array (VLA)-Daten zeigen das System L1448 IRS3B in der Perseus-Molekülwolke. Es besteht aus einem Doppelstern im Zentrum und einem dritten Stern in größerer Entfernung. Die deutlich sichtbaren Spiralstrukturen lassen auf Instabilitäten in der zirkumstellaren Scheibe schließen.