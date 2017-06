Olivenöl schützt das Gehirn vor Alzheimer

Philadelphia – Die italienische Küche zählt weltweit zu den gesündesten – und das liegt unter anderem am großzügigen Einsatz von Olivenöl, das offenbar auch der geistigen Fitness nützt, wie nun US-Forscher bei Mäusen nachgewiesen haben: Eine in den "Annals of Clinical and Translational Neurology" präsentierte Studie konnte zeigen, dass natives Olivenöl gegen den altersbedingten kognitiven Abbau wirkt, indem es die Bildung von Amyloiden Plaques und Tau-Fibrillen verhindert. Damit könnte Olivenöl letztlich ein effektives Mittel gegen Alzheimer darstellen.

Annals of Clinical and Translational Neurology: "Extra-virgin olive oil ameliorates cognition and neuropathology of the 3xTg mice: role of autophagy."

(tberg, 22. 6. 2017)