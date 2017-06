Internetkriminalität: 300 Cyberattacken auf Unternehmen

In vier Fällen staubten "CEO-Betrüger" durch Überweisungen Geld ab. Rund 13.000 Delikte kommen pro Jahr zur Anzeige

Kössen/Walchsee – Österreichs Staatsanwälte beschäftigen sich derzeit mit dem Thema "Demokratie – Rechtsstaat – Strafrecht"; auch diverse Vortragende haben sie zum jährlich abgehaltenen "Forum Staatsanwältinnen und Staatsanwälte" am Tiroler Walchsee eingeladen. Einblick in die Arbeit der Ermittler in Zeiten der Digitalisierung gab dort der Chef des Bundeskriminalamts und Vizegeneraldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang.

Er schilderte die Herausforderungen, vor die "weltweit agierende Netzwerke von kriminellen Cyber-Dienstleistern" die Ermittler stellten. Sie stehlen etwa Geld von Konten, begehen "CEO-Fraud" (Unternehmen werden zu Überweisungen veranlasst; in Österreich wurde ein Fall beim Luftfahrtzulieferer FACC bekannt). Sie erpressen per Internet oder zocken mit Fake-Webshops ab, indem sie Kunden bestellen und bezahlen lassen und dann aus dem Netz verschwinden. Allein der Internetbetrug hat laut Lang zuletzt um 30 Prozent zugenommen.

Warnung an Manager per E-Mail



Nach Auffliegen des CEO-Betrugs bei FACC, bei dem das Unternehmen 52 Millionen Euro u. a. nach China überwiesen hatte, hat die Polizei laut Lang "sofort" reagiert und mit Hilfe der Industriellenvereinigung 4200 Manager per E-Mail gewarnt. In den drei Wochen danach sei es zu rund 300 weiteren Betrugsversuchen gekommen – die seien gescheitert. Seither schlugen die Cyberkriminellen aber wieder zu. Insgesamt gab es laut Lang vier "erfolgreiche CEO-Fraud-Angriffe" in Österreich, die den Tätern 86 Mio. Euro brachten, FACC inbegriffen. Ein Teil des Geldes sei dank Kooperation mit den chinesischen Behörden gerettet worden. So etwa 900.000 Euro für die Österreich-Tochter eines deutschen Konzerns, die nach der Warnung in die Falle getappt ist.

Wie die Täter vorgehen, beschrieb Lang so: Zuerst orientieren sie sich per Social Media und/oder Hacking über Interna und Zuständigkeiten im Unternehmen, recherchieren, wer in Abwesenheit des Chefs für Überweisungen zuständig ist.

Auftrag aus dem Urlaub

Ist der CEO dann auf Reisen oder Urlaub (die Täter kennen seine Destination), wenden sie sich an Freitagnachmittagen per E-Mail an die für Überweisungen Ermächtigten. Die Absenderadresse entspricht dem Aufenthaltsort des CEO, in dessen Namen beauftragen sie eine Zahlung auf Konten in China; mit dem Hinweis, es gehe um ein noch geheimes Projekt. Die Polizei erfahre davon "erst zu einer Zeit, zu der chinesische Banken und Behörden nicht mehr arbeiten", so Lang, verlieren also Zeit. Man werde zwar Geld zurückholen können, wegen der komplexen Rechtslage in China dauere das aber lang, erklärt Lang auf Nachfrage des STANDARD.

Die Statistik dazu: Pro Jahr werden 13.000 Delikte aus dem Bereich Cyberkriminalität angezeigt, Tendenz stark steigend, wie Lang sagt. Ziemlich beachtlich auch die Datenmenge, um die es heutzutage geht: Habe man früher nach einer Hausdurchsuchung Beweismittel in einem Lkw fortgebracht, seien es heute Daten, die bis zu 4000 solcher Lkw-Ladungen entsprechen. (Renate Graber, 21.6.2017)