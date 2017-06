Antarktis-Forscher springen zur Wintersonnenwende ins eisige Wasser

Crew der Davis-Forschungsstation feiert, dass es allmählich wieder heller wird

foto: apa/afp/australian antarctic div

Antarktis – Forscher in der Antarktis haben mit einem Sprung ins eiskalte Wasser die Wintersonnenwende auf der Südhalbkugel gefeiert. Die Wissenschafter an der australischen Davis-Forschungsstation schnitten am Mittwoch ein Loch ins Eis, um dann einen Sprung ins minus 1,8 Grad kalte Wasser zu wagen.

Stationsleiterin Kirsten le Mar sprach von einem Highlight im antarktischen Kalender. "Nach drei Wochen Dunkelheit beginnen nun wieder längere Tage in der Antarktis", sagte sie. Allerdings seien es noch immer 19 Tage, bis die Sonne wieder deutlich über dem Horizont zu sehen sei. Trotzdem feiern Antarktisforscher den Wendepunkt bereits seit mehr als hundert Jahren. (APA, red, 21. 6. 2017)