Secretagogin könnte Schutzfaktor für Insulin produzierende Zellen sein

Korrelation zwischen niedrigen Konzentrationen des Proteins und Diabetes hergestellt

Wien – Das Protein Secretagogin könnte ein Schutzfaktor gegen das Absterben der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse bei Diabetes sein. Eine Korrelation zwischen niedrigen Konzentrationen dieses Eiweißstoffes und Diabetes konnten Wiener Wissenschafter in einer Studie in einem Tiermodell und an Patienten nachweisen.

Laut MedUni Wien konnte Katarzyna Malenczyk von der Abteilung für Molekulare Neurowissenschaften am Zentrum für Hirnforschung zusammen mit einem internationalen Forscherteam darstellen, dass der Verlust des Proteins Secretagogin zu einem schnelleren Tod der Insulin produzierenden Beta-Zellen führt. Eine Steigerung der Proteinkonzentration stelle hingegen einen Schutzfaktor dar.

Zusammenhang liegt nahe

"Wir konnten im Tiermodellen und ebenfalls in Beta-Zellen von Diabetikern erstmals zeigen, dass bei einer Diabetes-Erkrankung ein deutlich niedrigeres Niveau an Secretagogin vorliegt, das ließ den Schluss zu, dass der Level dieses Proteins in direktem Zusammenhang mit der Erkrankung stehen kann", wurde Tibor Harkany, Leiter der Abteilung für Molekulare Neurowissenschaften am Zentrum für Hirnforschung der MedUni Wien, zitiert. Offenbar führe der Verlust der Produktion des Proteins in den Beta-Zellen zu einer Akkumulation toxischer Eiweiße und zum Absterben der Zellen.

Daraus leiten die Wissenschafter die Hypothese ab, dass man durch Ankurbelung der Ausschüttung von Secretagogin einen Zellschutz aktivieren könnte. Eventuell wäre das mit Capsaicin-Präparaten (solche Substanzen kommen in Chilli und Paprika vor) möglich. Capsaicin stimuliere die sogenannten TRPV-Ionenkanälen. Die Studie ist im "EMBO Journal" erschienen. (APA, 25. 6. 2017)