Rund 650 Mitarbeiter bei Shire zur Kündigung angemeldet

Standorte der Biotechnologie-Firma in Orth an der Donau und Wien betroffen

Wien/Orth an der Donau – Die Biotechnologie-Firma Shire (früher Baxalta bzw. Baxter) hat rund 650 Mitarbeiter zur Kündigung beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Diese Information der Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ) bestätigen Betriebsratskreise. Ein Großteil der Betroffenen sei in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) tätig, ein kleinerer Teil in Wien. Shire teilte auf Anfrage mit, dass Bereiche aus Orth transferiert werden.

Am Mittwochvormittag habe eine Betriebsversammlung stattgefunden, hieß es von der AKNÖ. Nach APA-Informationen hat die Unternehmensleitung gegenüber Mitarbeitervertretern vom Abbau von 550 Stellen gesprochen.

Das Unternehmen äußerte sich vorerst nicht zur Zahl der betroffenen Stellen oder zu Anmeldungen im AMS-Frühwarnsystem. Als Ergebnis einer Studie zum Produktionsnetzwerk habe Shire entschieden, die Prozessentwicklung, die "Produktion für nicht Gentherapie Produkte", sowie Research Positionen, die nicht für Gentherapie oder Hämophilie zuständig sind, aus Orth zu transferieren, hieß es in einer Stellungnahme. "Das Team, das sich auf die Entwicklung von Gentherapie-Produkte spezialisiert, bleibt am Standort", teilte das Unternehmen mit. (APA, 21.6.2017)