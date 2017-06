Sauber trennt sich von Teamchefin Kaltenborn

Österreicherin war die erste Frau an der Spitze eines Formel-1-Teams und muss nach fünf Jahren als sportliche Leiterin des Rennstalls gehen

Der Formel-1-Rennstall Sauber und Teamchefin Monisha Kaltenborn (46) gehen offenbar künftig getrennte Wege. Nachrichten-Agenturen berichten übereinstimmend, dass die rund 20-jährige Zusammenarbeit am Dienstag mit sofortiger Wirkung beendet ist. Kaltenborn leitete die Geschäfte von Sauber seit 2012 und war damals die erste Frau an der Spitze eines Formel-1-Teams.

Wenige Tage vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) war der Rennstall für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Sauber-Teammanager Beat Zehnder hat der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Baku bestätigt, dass er und Technikdirektor Jörg Zander am Vortag für den anstehenden Grand Prix mit der Führung des Teams betraut worden seien.

Vor ihrer Berufung zur Teamchefin als Nachfolgerin von Gründer Peter Sauber war die Österreicherin Kaltenborn seit 1998 in verschiedenen Funktionen für die Schweizer tätig.

Sauber hat seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und geht in der laufenden Saison mit den günstigeren Vorjahresmotoren von Ferrari an den Start. Der Deutsche Pascal Wehrlein holte durch seinen achten Platz beim Großen Preis von Spanien in Barcelona bisher die einzigen vier WM-Punkte in den ersten sieben Rennen. Teamkollege Marcus Ericsson (Schweden) schaffte es noch nicht in die Punkte. (sid, red, 21.6.2017)