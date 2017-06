Hasenhüttl: "Habe nichts anderes erwartet"

Das grüne Licht für die Millionen-Show Champions League sorgt bei Ralph Hasenhüttl für Erleichterung. Leipzigs Trainer wünscht sich schwere Gegner: "Je stärker, desto lieber"

Leipzig – Trainer Ralph Hasenhüttl hofft gleich beim Champions-League-Debüt von RB Leipzig auf starke und attraktive Gegner. "Ich habe schon immer gesagt, je stärker, desto lieber. Weil das erste Jahr sowieso dazu dient, dass wir da ein bisschen reinschnuppern und uns die ersten Sporen verdienen. Deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn der Gegner stark ist", sagte der Steirer dem TV-Sender Sky Sport News.

Die Uefa hatte dem Zweiten der deutschen Bundesliga am Dienstagabend nach wochenlangen Gesprächen die Startberechtigung für die Königsklasse erteilt. "Wir haben das Spielrecht ohne Auflagen erhalten. Jetzt gehen wir mit Hochdruck daran, uns auf allen Ebenen bereit für die Champions League zu machen", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch.

Zuvor hatten Leipzig und RB Salzburg nachweisen müssen, dass sie trotz des gemeinsamen Sponsors Red Bull auf allen Ebenen strikt getrennt sind. Das sah die Uefa nun als gegeben an.

"Profis am Werk"

Hasenhüttl hatte die Entscheidung erwartet. "Erleichterung, klar, dass jetzt neben der sportlichen Qualifikation auch der Verein alles dafür getan hat, dass das so passiert. Aber nichts anderes habe ich von unseren Herren erwartet, weil da Profis am Werk sind, und die wissen schon, was zu tun ist."

Leipzig hatte sich als Zweiter der abgelaufenen Saison direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Die Auslosung findet am 24. August in Monaco statt. Ihre Premiere auf internationalem Parkett erleben die Deutschen dann am 12./13. September. (APA, 21.6.2017)