Cannes: Zweiter Grand Prix für "Meet Graham"

Cannes Lions prämiert die Sieger in den Kategorien Creative Data, Innovation, Cyber, Direct, Mobile Lions

Beim Werbefestival in Cannes wurden bei der dritten Awardshow am Dienstag die besten Arbeiten in den Kategorien Creative Data, Innovation, Cyber, Direct und Mobile prämiert. DigitasLBi, RBK Communication, Droga5 mit Mailchimp, Clemenger BBDO Melbourne, DAVID Miami und Dentsu Y&R Tokio nahmen jeweils einen Großen Preis mit.

Creative Data

In der Kategorie Creative Data geht es um das Zusammenspiel von Ideen und Informationen. Von 690 Einreichungen wurden 38 Löwen vergeben: Fünf Gold, elf Silber und 21 Bronze. DigitasLBi aus Chicago (USA) demonstrierte mit "Care Counts" für Whirlpool, wie eine Marke Storytelling in "Storydoing" transformieren kann und erhielt dafür den Grand Prix.

Cyber Lions

Bei Cyber wurden von 2.893 Einreichungen 110 mit Löwentrophäen prämiert wurden: 19 erhielten Gold, 33 Silber und 55 Bronze. Drei Grands Prix wurden in dieser Kategorie vergeben: "Åland Index/Baltic Sea Projects" von RBK Communication aus Stockholm für The Bank of Åland; "Did you Mean Mailchimp?" von Droga5 (New York, USA) und Mailchimp (Atlanta) sowie "Meet Graham" von Clemenger BBDO Melbourne für Transport Accident Commission Victoria; letztere zählen in Summe nun schon den zweiten Grand Prix.

tacvictoria

Direct Lions

Direct Lions würdigen lösungsgetriebene und beziehungsorientierte Kreativität. Von 2.719 Einreichungen wurden 76 prämiert, davon 13 mit Gold, 21 mit Silber und 41 mit Bronze. Den Grand Prix sicherte sich DAVID Miami mit "Google Home of the Whopper" für Burger King.

foto: cannes lions

Innovation

Von 298 Einreichungen in der Kategorie Innovation gehen zwölf als Sieger hervor. Der Grand Prix ging an "The Humanium Metal Initiative" von Åkestam Holst, Stockholm / Great Works, für IM Swedish Development Partner.

Mobile Lions

Bei Mobile Lions wurden von 1.297 Einreichungen, 68 von der Jury mit Löwentrophäen ausgezeichnet: Acht erhielten Gold, 24 Silber und 35 Bronze. "The Family Way" von Dentsu Y&R Tokyo für Recruit Lifestyle sicherte sich den Grand Prix. (red, 21.6.2017)