Hitzewelle: Wie man Babys und Kinder richtig schützt

Kleine Kinder reagieren besonders empfindlich auf hohe Temperaturen. Für sie gilt: Hitze meiden, ausreichend trinken, luftige Kleidung

Viel trinken, sich im Schatten aufhalten, luftige Kleidung tragen: Angesichts der aktuellen Temperaturen gelten diese Regeln für Erwachsene, aber vor allem für Babys und Kleinkinder. Denn sie reagieren besonders empfindlich auf die hohen Temperaturen und die intensive Sonneneinstrahlung.

Kleinkindern und Kindern im Schulalter sollte daher über den ganzen Tag hindurch Leitungswasser oder ungesüßter, verdünnter Tee zum Trinken angeboten werden.

Für Neugeborene und Babys gilt: Wenn sie gestillt werden, sind sie ausreichend mit Flüssigkeit versorgt. "Generell ist Stillen auch bei heißem Wetter ausreichend. Wichtig ist aber, dass das Baby nach Bedarf und nicht nach einem fixen Rhythmus gestillt wird. Säuglinge, die nicht voll gestillt sind, sondern dazwischen auch die Flasche nehmen, sollen natürlich bei Hitze umso öfter Wasser angeboten bekommen", sagt der Wiener Kinderarzt Andreas Hanslik.

Größte Hitze meiden

Zusätzlich zur ausreichenden Flüssigkeitszufuhr ist es entscheidend, die Stunden der größten Hitze – um die Mittagszeit und am Nachmittag – so gut wie möglich zu meiden und sich mit Babys und Kindern nicht im Freien aufzuhalten. "Mein Tipp: die Wohnung nachts oder in den frühen Morgenstunden lüften, anschließend alle Fenster schließen und am besten verdunkeln. So bleibt die Temperatur in jedem Fall niedriger als draußen", sagt Hanslik. Alternativ bietet natürlicher Schatten, im Wald oder in Parks, ebenfalls Schutz vor der Mittagssonne.

Zusätzlich sind luftige Kleidung und eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 für Babys in Zeiten einer Hitzewelle wichtig. "Kopfbedeckung, leichte Sommerkleidung und bei Babys nachts am besten ein dünner Sommerschlafsack sind die besten Voraussetzungen, um einen Hitzestau zu vermeiden", empfiehlt Hanslik. Bei Neugeborenen gilt prinzipiell, dass sie eine Schicht mehr als Erwachsene tragen sollten.

Unter keinen Umständen dürfen Babys und Kinder – auch nicht für wenige Minuten – alleine im Auto gelassen werden, so der Kinderarzt.

Die wichtigsten Tipps im Überblick: