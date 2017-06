Lenovo bringt "Retro-Thinkpad" zum 25. Jubiläum

Thinkpad 25 Sondermodell soll mit klassischen Features im Oktober auf den Markt kommen

Einst von IBM entwickelt, gehört das Thinkpad zu den beliebtesten Laptop-Serien überhaupt – und auch zu den traditionsreichsten. Wurde das erste Thinkpad doch vor mittlerweile bereits knapp 25 Jahren veröffentlicht. Ein Jubiläum, das der Hersteller nun mit einem Sondermodell feiern will.



Thinkpad 25

Im Oktober 2017 soll unter dem Namen Thinkpad 25 – in limitierter Auflage – ein eigenes Retro-Thinkpad auf den Markt kommen, das hat Lenovo im Rahmen seiner Konferenz Transform angekündigt. Was man sich konkret darunter vorstellen darf, wollte Christian Theismann, Chef der PC-Entwicklung bei Lenovo, zwar noch nicht verraten, allerdings hatte das Unternehmen schon in der Vergangenheit immer wieder mit Ideen für ein solches Gerät geliebäugelt.

Entwurf

So wurden vor rund zwei Jahren bereits Konzeptbilder für ein Retro-Thinkpad veröffentlicht, die unter anderem die klassische Thinkpad-Tastatur aber auch ein altes Touchpad mit mechanischen Maustasten zeigen. Auch das Logo wurde an den alten IBM-Stil angepasst.

grafik: lenovo Lenovo hat bereits 2015 Designstudien für ein Retro-Thinkpad veröffentlicht. Betont sei, dass das natürlich nicht bedeutet, dass das Thinkpad 25 auch genau so aussehen wird.

Ziele

Damals hieß es noch, dass es sich bei dem Ganzen zunächst nur um eine Designstudie handle, mit der man aber Feedback über das potentielle Interesse an einem solchen Gerät sammeln wolle – mit dem Blick darauf, ob sich eine Produktion rentieren würde. Diese Frage scheint man nun selbst mit "Ja" zu beantworten. (apo, 21.6.2017)