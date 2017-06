Hitze: Ab sofort Grillverbot in Wien für alle öffentlichen Plätze

Auch Sonnwendfeuer sind wegen Dürre untersagt

Wien – Die Stadt Wien hat per sofort ein Grillverbot für alle öffentlichen Plätze verhängt, wo das normalerweise erlaubt ist. Grund ist die Hitze und die damit einhergehende Dürre, die eine große Waldbrandgefahr beinhaltet. Mit dieser Maßnahme ist auch die Entzündung von Sonnwendfeuern untersagt. Das Verbot werde erst bei nachhaltigen Regenschauern aufgehoben, betonte die MA 49 in einer Aussendung.

"Es wäre unverantwortlich, bei dieser extremen Trockenperiode das Grillen weiter zu gestatten. Wir appellieren an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden", sagte Forstdirektor Andreas Januskovecz. Konkret ist "das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien" verboten. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist gestattet. Die Stadt Wien mahnte aber angesichts der Hitze und der Trockenheit bei Grillen im Freien zu besonderer Vorsicht.

Alte Donau mit 24 Grad

Die Grillplätze und Grillzonen im Donauinselbereich werden von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) kontrolliert. Die Grillplätze in Wienerwald-nahen Gebieten des Forstbetriebs werden von Förstern der MA 49 streng kontrolliert, im Draschepark in Liesing achten Mitarbeiter der MA 42 auf die Einhaltung des Grillverbots. Überall unterstützen die Grillplatzmeister die Kontrollen.

Statt Hitze am Griller gibt es in der Bundeshauptstadt auch Abkühlung. 24 Grad hat derzeit die Alte Donau, die Neue Donau, immer ein wenig kühler, weist 23 Grad auf. Die MA 45 – Wiener Gewässer wies darauf hin, dass alle Badestellen an Alter und Neuer Donau sogenannte EU-Badestellen sind. Alte und Neue Donau, Lobau, Mühlwasser und viele weitere Naturbadegewässer würden demnach eine "ausgezeichnete" Wasserqualität auf. Dies ist die höchste Bewertung laut EU-Badegewässer-Richtlinie. (APA, 21.6.2017)