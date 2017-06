Angelina Jolie fordert mehr Hilfe für Flüchtlingsmädchen

Bei Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in Nairobi – UNHCR-Botschafterin traf dort Opfer von sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt

Genf – Am Weltflüchtlingstag hat die Schauspielerin Angelina Jolie mehr Unterstützung für geflüchtete Mädchen gefordert. "Nicht nur mussten sie vor extremer Gewalt und Verfolgung fliehen, haben alles verloren und mussten den Tod ihrer Familienmitglieder mit ansehen", sagte Jolie am Dienstag bei einem Besuch einer Unterkunft für unbegleitete Flüchtlingsmädchen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi.

"Sie mussten auch so viel Missbrauch, Intoleranz und Elend erleiden", sagte sie weiter. Jolie ist Botschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Sie traf sich mit rund 20 Geflüchteten, die nach UN-Angaben alle Opfer von sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt sind. In Kenia leben laut Vereinten Nationen rund 490.000 Flüchtlinge aus Somalia, dem Südsudan, dem Kongo, Burundi und anderen Ländern in der Region. (APA, 21.6.2017)