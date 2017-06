Kitzbühel mit Melzer-Brüdern und Cuevas

Fünf ehemalige Top-Ten-Spieler genannt – Cuevas (23.) aktuell topgesetzt

Kitzbühel – Die "General Open" von 31. Juli bis 5. August in Kitzbühel warten mit den Melzer-Brüdern als Lokalmatadoren und etlichen Sandplatz-Spezialisten auf. Gemäß aktueller Weltrangliste wird der Ranking-23. Pablo Cuevas (URU) vor Fabio Fognini (ITA) die Nummer eins des ATP-250-Tennisturniers sein. Laut Turnierdirektor Alexander Antonitsch wollten 33 der Top 100 ins Hauptfeld, der Cut-off liegt bei 74.

Nachdem Dominic Thiem für den Heim-Event diesmal abgesagt hatte, um in gleicher Woche in Washington in die Hartplatz-Saison einzusteigen, haben Jürgen und Gerald Melzer Wildcards zugestanden bekommen. Im Vorjahr besiegte der jüngere Gerald seinen älteren Bruder im Viertelfinale, schied selbst im Halbfinale aus. Auch wenn kein Top-20-Spieler im Feld steht, werden die Niederösterreicher gefordert sein.

Mit David Ferrer (ESP), Gilles Simon (FRA), in seinem Abschiedsjahr Tommy Haas (GER) und dem derzeit nicht fitten Nicolas Almagro (ESP) haben fünf ehemalige Top-Ten-Akteure genannt. Paolo Lorenzi (ITA) wird auf die Titelverteidigung losgehen, Robin Haase (NED) – am (heutigen) Mittwoch Halle-Gegner Thiems – um seinen dritten Kitz-Titel spielen. Auch 2015-Sieger Philipp Kohlschreiber (GER) lässt sich den Event nicht entgehen. (APA, 21.6.2017)