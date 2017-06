Red Bull bringt Bitter-Linie auf den Markt

Der Energydrink-Hersteller will ab Ende Juni mit vier neuen Geschmacksrichtungen punkten

Wien/Fuschl – Der Energydrink-Hersteller Red Bull bringt Ende Juni das neue Getränk "Organics by Red Bull" auf den österreichischen Markt. Bis auf eine Cola-Variante handelt es sich dabei um Bittergetränke in den Varianten Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic Water, gab das Unternehmen am Mittwoch offiziell bekannt.

Laut Firmenangaben handelt es sich nicht um Energy-Drinks, sondern um "Bio-Erfrischungsgetränke aus Zutaten 100 Prozent natürlicher Herkunft". Das Getränk wird aber wie Red Bull in der 250ml-Dose im österreichischen Handel, in Tankstellen und in der Gastronomie erhältlich sein. (APA, 21.6.2017)