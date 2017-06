A4-Flüchtlingsdrama: Angeklagter protestiert gegen Übersetzung

Der Prozess gegen zehn mutmaßliche Schlepper in Ungarn begann verspätet

Kecskemét – Mit etlicher Verspätung hat am Mittwoch der Prozess gegen eine Schlepperbande in Kecskemet in Ungarn begonnen. Nicht nur, dass weitaus mehr Journalisten als von der Behörde erwartet in die Kleinstadt gereist waren und keinen Platz im Saal gefunden hatten, gab es auch Diskussionen mit einem Angeklagten, der sich über die Übersetzung der Gerichtsdolmetscherin beschwerte.

Rund 100 Reporter, Fotografen und Kameraleute waren Mittwochfrüh in das sonst beschauliche Gericht gekommen und wollten in den historischen Saal, der 80 Zuschauer fasst. Zum Teil mussten die Journalisten draußen warten, bis Kollegen den Raum wieder verlassen hatten. Das Gericht hatte im Vorfeld keine Akkreditierungen zugelassen. Es galt die Devise, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, was teilweise zu Tumulten führte.

Afghane akzeptiert Anklageschrift nicht

Schwierigkeiten gab es auch mit dem Hauptangeklagten Lahoo S., der sich während der Verlesung der Anklage laufend über die Übersetzung beschwerte. Er akzeptiere die Anklageschrift nicht, weil sie falsch übersetzt werde, sagte der Afghane. Er spreche Paschtun, die Dolmetscherin nicht. Der 30-Jährige verlangte den Dolmetscher, den er im Zuge der Ermittlungen gehabt hatte. Auf Belehrung des Gerichts, dass er sich den Dolmetscher nicht aussuchen dürfe, betonte sein Anwalt, dass es in Afghanistan 30 Dialekte gebe. Für die Vernehmung des Hauptangeklagten sollte dann ein neuer Dolmetscher bestellt werden.

Die zehn Männer, die in Kecskemet vor Gericht stehen, sollen für den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw verantwortlich sein, deren Leichen im August 2015 an der Autobahn bei Parndorf im Burgenland entdeckt worden waren.

Insgesamt elf Beschuldigten werden unter anderem qualifizierter Mord und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Zehn von ihnen nahmen auf der Anklagebank Platz, ein Bulgare ist noch auf der Flucht. Alle Beschuldigten sind in Ungarn unbescholten.

Anklage verlesen

Die Angeklagten kamen in Handschellen und begleitet von teils vermummten Justizwachebeamten vom nahe gelegenen Gefängnis in das Gericht. Sie mussten sich ihren Weg durch die Menge von zahlreichen Fotografen und Kameraleuten bahnen.

Vier Angeklagte wurden nicht nur wegen Mitgliedschaft in einer Schlepperorganisation angeklagt, ihnen wird auch qualifizierter Mord vorgeworfen, was in Ungarn eine weitaus höhere Strafe bedeutet. Im Fall der erstickten Flüchtlinge handelte es sich nämlich nicht nur um mehrfachen Mord, unter den Opfern waren auch Kinder, was eine solche Qualifikation rechtfertigt. Die Staatsanwaltschaft beantragte bei den vier Haupttätern lebenslanges Zuchthaus. Dabei handelt es sich um den Bandenboss, einen 30-jähriger Afghanen, seinen 30-jährigen Stellvertreter, einen Bulgaren, den 26-jährigen Fahrer des Kühl-Lkw und einen 39-jährigen Begleiter (beide Bulgaren).

"Qualvolle Umstände"

Die Bande soll laut Anklage mehr als 1.200 Menschen illegal nach Westeuropa gebracht haben. Dabei soll allein der Bandenchef mehr als 300.000 Euro kassiert haben. Seit Juni 2015 schmuggelte die Gruppe verstärkt Flüchtlinge von Serbien über Ungarn nach Österreich beziehungsweise Deutschland. 31 solcher Fahrten konnte die Staatsanwaltschaft in Ungarn nachweisen.

Der 30-jährige Chef der Schlepperbande kassierte nicht nur das Geld, sondern organisierte gemeinsam mit seinem Stellvertreter und einem 52-jährigen bulgarisch-libanesischen Staatsangehörigen von Februar bis August 2015 die Fahrten. Der 52-Jährige war fünf Jahre lang Autohändler in Kecskemét, ehe er zur Bande stieß. Meist verwendeten sie Lieferwagen, die für den Personentransport völlig ungeeignet waren, "geschlossen, dunkel und luftlos", so beschrieb es die Staatsanwaltschaft. Die Flüchtlinge seien "unter überfüllten, unmenschlichen und qualvollen Umständen gereist".

Urteil heuer erwartet

Am Anfang schleppte die Bande 20 bis 40 Personen pro Auto. Doch aufgrund des hohen Drucks wurden immer öfter Fahrzeuge mit mehr Fassungsvermögen besorgt. Am Ende waren es rund 100 Flüchtlinge, die mit nur einem Transport nach Westeuropa gebracht wurden. Diese Fahrten wurden zur Qual für die Geschleppten. Begleitet wurden die Schleppungen von Vorläuferwagen, die die Gegend auskundschafteten.

Die Verhandlung wurde unter dem Vorsitz von Richter János Jádi geführt. Am 22., 23., 29. und 30. Juni sind weitere Prozesstage geplant, danach wird der weitere Plan fixiert. Ein Urteil soll noch in diesem Jahr gefällt werden. (APA, 21.6.2017)