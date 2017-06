Travis Kalanick als Uber-Chef zurückgetreten

"New York Times" berichtet von Rücktritt des Mitgründers – Investoren haben Druck ausgeübt und Abgang verlangt

Travis Kalanick ist als Uber-Chef zurückgetreten, das berichtet zunächst die "New York Times". Laut dem Bericht haben sich fünf führende Investoren vehement für einen Rücktritt des Mitgründers der Taxi-App eingesetzt. Sie wollen einen neuen CEO an der Spitze des Konzerns und verlangen weitere Änderungen. Kalanick will weiter im Verwaltungsrat des Unternehmens bleiben. Ein Sprecher von Uber bestätigte Reuters den Rücktritt von Kalanick.

Kalanick hatte vergangene Woche eine unbefristete Auszeit genommen, nachdem im Zuge einer Untersuchung zu Vorwürfen von Sexismus und Diskriminierung bei Uber massive Veränderungen beschlossen wurden, die seine Vollmachten beschneiden sollten. Er trauert derzeit um seine bei einem Bootsunfall getötete Mutter.