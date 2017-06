OnePlus 5 vorgestellt: Dualkamera, Highend-Prozessor, höherer Preis

Neues Android-Flaggschiff zieht in die Megapixel-Schlacht – mit Ende Juni ab 499 Euro zu haben

Der chinesische Hersteller OnePlus hat sein nächstes Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Dem OnePlus 3 und 3T folgt das OnePlus 5. Die Zahl 4 hat man übersprungen, wohl weil sie in China als unglücksbringend gilt.

Das Android-Handy mit Alugehäuse wurde mit aktueller Highend-Hardware ausgestattet und bläst mit seiner Dualkamera zu einer neuen Megapixel-Schlacht. Die im Vorfeld kursierenden Gerüchte haben sich derweil nur teilweise bestätigt.

oneplus

Snapdragon 835, kein 2K-Display



Nicht bewahrheitet haben sich etwa die Angaben, wonach das OnePlus 5 den Sprung zu einem Display mit 2K-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) machen soll. Das Gerät bringt ein Optic-AMOLED-Display mit 1.920 x 1.080 Pixel mit. Die Diagonale liegt, wie schon bei allen OnePlus-Spitzengeräten, bei 5,5 Zoll. Unter dem Bildschirm sitzt ein keramikbeschichteter Fingerabdruckscanner, der das Handy binnen 0,2 Sekunde entsperren können.

Unter der Haube werkt Qualcomms Snapdragon 835-Chip, dessen Prozessor mit maximal 2,45 GHz taktet. Er findet sich auch schon in anderen Flaggschiffen, wie etwa dem Samsung Galaxy S8. Bei der Speicherausstattung bietet man zwei Varianten an. Eine bringt sechs GB RAM und 64 GB Onboardspeicher mit, die zweite kommt auf acht GB RAM und 128 GB Speicher.

Das OnePlus 5 ist 7,25 Millimeter dünn. Länge und Breite werden mit 154,2 und 74,1 Millimeter angegeben, das Gewicht liegt laut Spezifikationsliste bei 153 Gramm.

30 Minuten laden soll für einen Tag reichen

Dabei soll ein UFS 2.1-Chip für besonders flotte Zugriffe und App-Starts sorgen. Er wird unterstützt von intelligenter Software, die den Start von oft genutzten Anwendungen beschleunigen und Eingabeverzögerungen minimieren soll.

Der Akku fasst 3.300 mAh und soll binnen einer halben Stunde ausreichend geladen werden können, um einen Tag lang verwendet zu werden. Die Laufzeit soll 20 Prozent über jener des OnePlus 3T liegen. Der Lautsprecher sitzt weiterhin auf der Unterseite neben dem USB-C-Anschluss (USB 2.0), wo sich auch der 3,5mm-Kopfhörerstecker befindet.

oneplus

Dualkamera mit Profi-Modus



Bei der Kamera kombiniert man einen Sony IMX 398, einen 16-Megapixel-Sensor (f/1.7), der auch schon im OnePlus 3T steckt mit einem 20 Megapixel-Sensor (f/2.6), die gemeinsam mit einem schnelleren Autofokus-System für schöne Fotos sorgen sollen. Unter anderem verspricht man eine deutliche Aufwertung für Abend- und Nachtaufnahmen.

Dazu kommen Spezialeffekte wie ein Porträtmodus mit stärkerer Tiefenunschärfe (Bokeh) sowie eine Zoomfunktion, wie man sie etwa am iPhone 7 Plus oder Huawei P10 findet. Eine ganze Reihen manueller Kontrollen und zusätzlicher Informationen, wie ein Farb-Histogramm, soll außerdem der Pro-Mode der Kamera-App ermöglichen.

Die Frontkamera verfügt über einen 16-MP-Sensor mit elektronischer Bildstabilisierung.

foto: oneplus

Oxygen OS: Automatische Display-Kalibrierung



Das vorinstallierte Betriebssystem Oxygen OS basiert auf Android 7.1.1 und erhält neue Funktionen. Der Ambient-Sensor des OnePlus 5 soll automatisch Helligkeit und Farbe des Umgebungslichts erfassen und kann das Display basierend darauf automatisch kalibrieren. Genutzt wird das Feature beispielsweise im "Reading Mode", wenn man in der Kindle-App oder anderen Programmen E-Books liest.

Weiters soll das System auch verschiedene Performanceverbesserungen erhalten haben. Menüanpassungen, etwa ein semitransparenter Appdrawer sollen die Navigation erleichtern. Ein "Gaming DND Mode" soll beim Spielen Benachrichtigungen deaktivieren.

foto: oneplus Die Spezifikationen in der Übersicht.

"World-Phone"

Konnektivitätsseitig verspricht man ein "wahres World-Phone", das sich mit der Unterstützung von 34 Frequenzbändern an nahezu jedem Ort der Welt mit Netzabdeckung verbinden können soll. Mit an Bord sind auch ac-WLAN, Bluetooth 5 und NFC.

Es handelt sich um ein DualSIM-Gerät (nanoSIM). Eine Speichererweiterung anstelle der zweiten SIM-Karte mittels Hybridslot ist allerdings nicht vorgesehen.

Preis und Verfügbarkeit

Das OnePlus 5 wird allerdings etwas teurer als sein Vorgänger. Das Gerät kostet in der Variante mit sechs GB RAM und 64 GB Speicher 499 Euro, 559 Euro verlangt man für die 8 GB/128 GB-Ausgabe. Das OnePlus 3T kostete in der 64-GB-Version 439 Euro und 479 in der 128-GB-Variante mit jeweils sechs GB RAM.

Wer heute oder morgen einen Popup-Store besucht, den OnePlus in verschiedenen Städten (in Wien gibt es keinen) eingerichtet hat, kann das Handy bereits erstehen. Online bestellbar für alle Nutzer ist das Handy ab 27. Juni. (gpi, 20.06.2017)