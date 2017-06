Noch keine Angaben über mögliche Opfer

Lissabon – Bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände in Portugal ist ein Löschflugzeug abgestürzt.

Das Unglück habe sich in der Region um die Ortschaft Pedrogao Grande ereignet, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Dienstag mit. In der Region sind elf Löschflugzeuge aus Spanien, Frankreich und Italien im Einsatz. Über Opfer ist zur Stunde noch nichts bekannt. (APA, 20.6.2017