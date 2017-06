Macron verliert Mitglieder seines Kabinetts

Finanzaffären belasten die neue französische Regierung

Die französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard hat Emmanuel Macron am Dienstag gebeten, die erst vor einem Monat gebildete Regierung verlassen zu können. Sie wolle sich ganz um die vor Wochenfrist gestarteten Vorermittlungen der Justiz kümmern. Ehemalige vom Europaparlament bezahlte Assistenten Goulards hatten zu Protokoll gegeben, sie hätten in Wirklichkeit für die Mittepartei Modem gearbeitet. Das käme der Veruntreuung öffentlicher Gelder gleich.

Auch die in die Affäre verwickelte Europaministerin Marielle de Sarnez erklärte am Dienstag, ihre Regierungszugehörigkeit sei "offen". Sie könnte der – nach den Parlamentswahlen anstehenden – Regierungsumbildung am Mittwoch zum Opfer fallen. Macron hatte dabei nur "technische" Korrekturen anbringen wollen. Nun zwingen ihn diverse Affären, weiter zu gehen.

Am Montag hatte er schon den prominenten Städtebauminister Richard Ferrand aus der Regierung genommen, indem er ihn zum Fraktionschef seiner Partei La République en Marche (LRM) machte. Ferrand hatte vor Jahren als Direktor einer privaten Krankenkasse in der Bretagne seiner Lebenspartnerin einen lukrativen Mietvertrag zugeschanzt. Auch wenn das Verhalten juristisch unanfechtbar sein sollte, wirft es einen Schatten auf Macrons Bemühungen, nach der Fillon-Affäre vorbildlich zu agieren. Justizminister François Bayrou hat deshalb vergangene Woche ein "Moralisierungsgesetz" vorgestellt.

Auch Bayrou unter Verdacht

Dummerweise gerät Modem-Chef Bayrou aber selbst in die Assistenten-Affäre. Der Radiosender France-Info berichtete am Dienstag, eigene Recherchen nährten den Verdacht, dass Modem-Assistenten für Bayrou gearbeitet hätten, aber vom EU-Parlament entlohnt worden seien. Der Justizminister erklärte, Goulards Rücktritt habe "rein persönliche Gründe". Premier Édouard Philippe drückte Bayrou das Vertrauen aus. Laut Pariser Medien steht Macron aber unter "maximalem Druck", die Modem-Affäre ganz zu bereinigen. Denn diese färbt langsam auch auf ihn selbst ab.

Hinzu kommen Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit einer US-Reise des damaligen Wirtschaftsministers und jetzigen Präsidenten Macron. Ermittler nahmen der Nachrichtenagentur AFP zufolge Geschäftsräume der Werbe- und PR-Agentur Havas und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Business France unter die Lupe.

Festnahmen nach Anschlag

Nach dem Attentatsversuch des Vortages auf den Champs-Élysées in Paris hat die Polizei am Dienstag vier Familienangehörige des ums Leben gekommenen Islamisten festgenommen. Sie werden ebenfalls salafistischer Umtriebe verdächtigt. In seinem Wohnhaus in der Nähe von Paris fand sich eine ganze Waffensammlung. Der 31-Jährige verfügte über einen Waffenschein und war dem Geheimdienst bekannt, seitdem er in die Türkei gereist war.