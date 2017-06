Schulz' Steuerpläne: SPD greift Reichen in die Tasche

Niedrigere Einkommen sollen hingegen entlastet werden

Berlin – Martin Schulz, SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat, hat in den vergangenen Wochen einigen Gegenwind zu spüren bekommen. Er sei in der Bundespolitik nicht präsent genug, die Pläne seien zu vage – so lautete die Kritik. Als ob Schulz ahnte, dass auch sein Steuerkonzept, mit dem die SPD in die heiße Phase des Wahlkampfes ziehen will, einer genauen Prüfung unterzogen wird, schickte er bei Vorstellung desselbigen gleich einmal voraus: "Wir haben solide gerechnet und versprechen nichts, was wir nicht halten können."

Um 15 Milliarden Euro will Schulz im Falle eines Wahlsiegs Familien sowie Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen jedes Jahr entlasten. Er hat dabei den "Soli" (Solidaritätszuschlag, 5,5 Prozent auf die Einkommensteuer) im Blick, mit dem unter anderem der Aufbau der ostdeutschen Länder finanziert wird. Der soll ab dem Jahr 2020 erst ab einem Jahreseinkommen von 52.000 Euro fällig werden. Zudem will Schulz Geringverdiener bis zu einem Monatseinkommen von 1300 Euro bei den Sozialbeiträgen Erleichterungen verschaffen.

Kapitalerträge im Visier

Den Spitzensteuersatz plant die SPD von 42 auf 45 Prozent zu erhöhen. Er soll dann aber erst ab einem Jahreseinkommen von 76.200 Euro greifen, statt wie bisher bei rund 54.000 Euro. Angehoben werden soll die "Reichensteuer", die ab einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro zu berappen ist: von 45 auf 48 Prozent.

Abschaffen will die SPD die pauschale Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge (derzeit 25 Prozent) und diese der persönlichen Einkommensteuer unterziehen. "Wer hart arbeitet, darf nicht schlechtergestellt sein als einer, der sein Geld für sich arbeiten lässt", sagt Schulz.

Nicht im SPD-Plan enthalten ist eine Vermögensabgabe. Rechtlich zu kompliziert lautet die Erklärung der SPD-Spitze. Doch die Jusos wollen sich damit nicht abfinden und am Parteitag in Dortmund am kommenden Sonntag einen – allerdings – moderaten Antrag einbringen. Die SPD solle "die Einführung einer Vermögensteuer ernsthaft prüfen". Bei diesem Parteitag wird das gesamte Wahlprogramm der SPD beschlossen.

Merkel widerspricht

Die CDU ist naturgemäß von den roten Plänen wenig angetan. Kanzlerin Angela Merkel erklärte am Dienstag, bezüglich des Soli andere Pläne zu haben: "Wir wollen den Soli ab 2020 schrittweise abschaffen – und zwar für alle." Die Union will auch eine Entlastung bei der Einkommensteuer, Details sind noch nicht bekannt. Der entsprechende Beschluss soll am 3. Juli, also gut eine Woche nach dem SPD-Parteitag, ergehen.

Kritik an den Vorhaben der Sozialdemokraten kommt auch vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. DIHK-Präsident Eric Schweitzer weist darauf hin, dass die meisten mittelständischen Unternehmen in Deutschland Personengesellschaften seien, die Einkommensteuer zahlen. Diesen Betrieben werde die SPD wichtiges Kapital entziehen. "Das hemmt Innovationen und Investitionen." (Birgit Baumann aus Berlin, 20.6.2017)